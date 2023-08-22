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WTA
22 августа 2023, 16:12 | Обновлено 22 августа 2023, 17:12
246
0

Юлия Стародубцева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

22 августа 2023, 16:12 | Обновлено 22 августа 2023, 17:12
246
0
Юлия Стародубцева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

22 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№201 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Селин Наеф из Швейцарии (№161 WTA). Встреча состоится на корте №6 вторым запуском после матче Гайо – Гренье. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Палицовой или Кети Волинец.

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Источник Sport.ua
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