Юлия Стародубцева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№201 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Селин Наеф из Швейцарии (№161 WTA). Встреча состоится на корте №6 вторым запуском после матче Гайо – Гренье. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Палицовой или Кети Волинец.

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