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Лига конференций
22 августа 2023, 16:38 | Обновлено 22 августа 2023, 16:52
141
0

На матч Спартака Трнава и Днепра-1 назначены албанские арбитры

Рефери встречи будет Юджин Джайя

22 августа 2023, 16:38 | Обновлено 22 августа 2023, 16:52
141
0
На матч Спартака Трнава и Днепра-1 назначены албанские арбитры
imalbania.com. Юджин Джайя

УЕФА назначил арбитров из Албании на первый матч плей-офф Лиги Конференций между словацким «Спартаком Трнава» и украинским «Днепром-1».

Рефери встречи будет Юджин Джайя, ассистентами — Рейди Авдо и Нертил Брегаси, а четвертым арбитром — Олсид Фератай.

С системой видеоповтора VAR также будут работать албанцы Крешник Барьямай и его ассистент Олсион Юзеирай.

Матч между «Спартаком Трнава» и «Днепром-1» пройдет в Трнаве в среду, 23 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени.

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Днепр-1 Спартак Трнава Спартак Трнава - Днепр-1 Юджин Джайя судейские назначения Лига конференций
Источник УЕФА
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