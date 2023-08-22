На матч Спартака Трнава и Днепра-1 назначены албанские арбитры

УЕФА назначил арбитров из Албании на первый матч плей-офф Лиги Конференций между словацким «Спартаком Трнава» и украинским «Днепром-1».

Рефери встречи будет Юджин Джайя, ассистентами — Рейди Авдо и Нертил Брегаси, а четвертым арбитром — Олсид Фератай.

С системой видеоповтора VAR также будут работать албанцы Крешник Барьямай и его ассистент Олсион Юзеирай.

Матч между «Спартаком Трнава» и «Днепром-1» пройдет в Трнаве в среду, 23 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени.