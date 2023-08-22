ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стал участником забавного эпизода.

52-летний испанский специалист возвращался к своей машине, а там его ждал недовольный инспектор. Так случилось, что Гвардиола припарковался на двойной желтой линии, что в Великобритании наказывается штрафом.

Инспектор хоть и оштрафовал Пепа, но узнал его и попросил о совместном фото. Ответ Гвардиолы был очень неожиданным: «Хотите фотографию? Вы должны заплатить мне за нее».

Инспектор оценил юмор рулевого «Манчестер Сити» и рассмеялся.

Видео эпизода