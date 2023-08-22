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US Open
22 августа 2023, 15:40 | Обновлено 22 августа 2023, 17:13
298
0

Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

22 августа 2023, 15:40 | Обновлено 22 августа 2023, 17:13
298
0
Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

22 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Анны Бондар из Венгрии (№126 WTA). Встреча состоится на корте №4 вторым запуском после матче Кория – Уго Карабельи. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик или Амандин Эсс.

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Анна Бондар Катарина Завацкая смотреть онлайн US Open 2023
Источник Sport.ua
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