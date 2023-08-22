Катарина Завацкая – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open
22 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№188 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Анны Бондар из Венгрии (№126 WTA). Встреча состоится на корте №4 вторым запуском после матче Кория – Уго Карабельи. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизабет Мандлик или Амандин Эсс.
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