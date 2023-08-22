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  4. Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
Англия
22 августа 2023, 16:00 | Обновлено 22 августа 2023, 16:54
1028
5

Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину

У Назария появился еще один вариант продолжения карьеры

22 августа 2023, 16:00 | Обновлено 22 августа 2023, 16:54
1028
5
Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
ФК Заря. Назарий Русин

Нападающего луганской «Зари» Назария Русина хотят видеть не только в «Сандерленде», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летним игроком интересуется один из клубов высшего дивизиона Бельгии, однако официальные предложения «Заре» пока поступали только от «Сандерленда». Также отмечается, что переход в «Шахтер» очень маловероятен.

Пока что Назарий продолжает тренироваться с «Зарей». Он отправился с командой на матч против пражской «Славии», который пройдет 24 августа в 20:00 по Киеву. В этом сезоне украинский нападающий отыграл всего 180 минут из-за повреждений.

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Назарий Русин Заря Луганск Сандерленд трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бельгии по футболу Чемпионшип ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Real20
Так він вирушив на гру чи ні?
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+1
anacreon
Ну які дурні. В чувака нізвідки з'явився реальний шанс пограти за такий легендарний клуб, піти в чемпіоншип, грати на класних стадіонах, заповнених вщент на кожному матчі. Врешті решт той Сандерленд одного разу повернеться в АПЛ.
Нє, мало грошей. Він коштує стільки, скільки за нього запропонували.  Це ж і престижно для клуба, що продав в Англію.Те саме тупий Суркіс. Пожлобив відпустити Бражко. Тепер сидить на заміні в Динамо, навіть не основний. Ну чого було не відпустити в Італію.
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0
naverland
Бельгийцы не потянут его трансфер 
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0
Владислав Рейский
чудеса, от ненужного и на х игрока ДК до спроса от шахт до европы
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-1
Gargantua
из лиги жюпиле большие деньги не платят
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-1
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