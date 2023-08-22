Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
У Назария появился еще один вариант продолжения карьеры
Нападающего луганской «Зари» Назария Русина хотят видеть не только в «Сандерленде», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 25-летним игроком интересуется один из клубов высшего дивизиона Бельгии, однако официальные предложения «Заре» пока поступали только от «Сандерленда». Также отмечается, что переход в «Шахтер» очень маловероятен.
Пока что Назарий продолжает тренироваться с «Зарей». Он отправился с командой на матч против пражской «Славии», который пройдет 24 августа в 20:00 по Киеву. В этом сезоне украинский нападающий отыграл всего 180 минут из-за повреждений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
А может быть, Джервонта?
Нє, мало грошей. Він коштує стільки, скільки за нього запропонували. Це ж і престижно для клуба, що продав в Англію.Те саме тупий Суркіс. Пожлобив відпустити Бражко. Тепер сидить на заміні в Динамо, навіть не основний. Ну чого було не відпустити в Італію.