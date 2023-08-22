Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину

Нападающего луганской «Зари» Назария Русина хотят видеть не только в «Сандерленде», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летним игроком интересуется один из клубов высшего дивизиона Бельгии, однако официальные предложения «Заре» пока поступали только от «Сандерленда». Также отмечается, что переход в «Шахтер» очень маловероятен.

Пока что Назарий продолжает тренироваться с «Зарей». Он отправился с командой на матч против пражской «Славии», который пройдет 24 августа в 20:00 по Киеву. В этом сезоне украинский нападающий отыграл всего 180 минут из-за повреждений.