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US Open
22 августа 2023, 15:14 | Обновлено 22 августа 2023, 15:30
175
0

Даяна Ястремская – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации US Open

22 августа 2023, 15:14 | Обновлено 22 августа 2023, 15:30
175
0
Даяна Ястремская – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№111 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Хезер Уотсон из Великобритании (№138 WTA). Встреча состоится на корте №12 вторым запуском после матче Викери – Бурильо Эскорихуэла. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эжени Бушар или Кэтрин Хай.

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Хезер Уотсон Даяна Ястремская US Open 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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