Луиш Каштру оценил вклад Роналду в нынешнюю игру Аль-Насра

Главный тренер саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Луиш Каштру поделился мнением об игре за команду нападающего Криштиану Роналду.

«Все знают, каким он является игроком и человеком. Каждый день он сосредоточен на футболе. У него есть энергия, которая очень заразительная для его партнеров. То, как он ежедневно работает над восстановлением, – что-то фантастическое. Он наш капитан из-за того, что он делает каждую секунду, и что он дает футболу», – заявил Каштру.

Напомним, «Аль-Наср» на старте нового чемпионата Саудовской Аравии проиграл два матча. В таблице сезона подопечные Каштру занимают 15 место, возглавляя по дополнительным показателям квартет аутсайдеров, которые еще не имеют в активе очков.