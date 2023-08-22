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  4. Луиш Каштру оценил вклад Роналду в нынешнюю игру Аль-Насра
Саудовская Аравия
22 августа 2023, 14:55 |
324
0

Луиш Каштру оценил вклад Роналду в нынешнюю игру Аль-Насра

Португальский тренер – о соотечественнике

22 августа 2023, 14:55 |
324
0
Луиш Каштру оценил вклад Роналду в нынешнюю игру Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Луиш Каштру поделился мнением об игре за команду нападающего Криштиану Роналду.

«Все знают, каким он является игроком и человеком. Каждый день он сосредоточен на футболе. У него есть энергия, которая очень заразительная для его партнеров. То, как он ежедневно работает над восстановлением, – что-то фантастическое. Он наш капитан из-за того, что он делает каждую секунду, и что он дает футболу», – заявил Каштру.

Напомним, «Аль-Наср» на старте нового чемпионата Саудовской Аравии проиграл два матча. В таблице сезона подопечные Каштру занимают 15 место, возглавляя по дополнительным показателям квартет аутсайдеров, которые еще не имеют в активе очков.

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Луиш Каштру Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник A Bola
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