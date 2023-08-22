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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 14:46 |
725
2

Азов поблагодарил игроков Динамо за поддержку

Военные оценили поступок киевлян после матча с «Арисом»

22 августа 2023, 14:46 |
725
2
Азов поблагодарил игроков Динамо за поддержку
ФК Динамо Киев

На официальной странице полка в Telegram «Азов» опубликовал обращение к игрокам киевского «Динамо».

«Спасибо игрокам и всей команде киевского «Динамо» за поддержку бригады специального назначения НГУ «Азов».

Ваша победа над «Арисом» стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.

Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!»

Напомним, после матча с «Арисом» игроки «Динамо» Киев побежали праздновать победу перед греческими болельщиками. Это был ответ на баннеры об «Азове», которые фанаты «Ариса» вывесили на первом матче.

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полк Азов Динамо Киев Динамо - Арис Салоники Лига конференций
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Комментарии 2
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Swed
Откуда  ультрас-грекам знать что "Азов" - 2014  Авакоа - Билецкого и  бригада специального назначения Нацгвардии Украины "Азов" - 2022 это разные подразделения по всем параметрам?   Вот и наехали. 
 А на самом  деле Греция полностью на стороне Украине и буквально сегодня президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Грецию , где состоялся встреча с президентшей Греции Екатериной Сакелларопулу.
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+2
FunnyCat_____
Азов -  гордость Украины, приятно когда Динамо удостаивается ТАКИХ благодарностей !!!
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