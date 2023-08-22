Азов поблагодарил игроков Динамо за поддержку
Военные оценили поступок киевлян после матча с «Арисом»
На официальной странице полка в Telegram «Азов» опубликовал обращение к игрокам киевского «Динамо».
«Спасибо игрокам и всей команде киевского «Динамо» за поддержку бригады специального назначения НГУ «Азов».
Ваша победа над «Арисом» стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.
Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!»
Напомним, после матча с «Арисом» игроки «Динамо» Киев побежали праздновать победу перед греческими болельщиками. Это был ответ на баннеры об «Азове», которые фанаты «Ариса» вывесили на первом матче.
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