Азов поблагодарил игроков Динамо за поддержку

На официальной странице полка в Telegram «Азов» опубликовал обращение к игрокам киевского «Динамо».

«Спасибо игрокам и всей команде киевского «Динамо» за поддержку бригады специального назначения НГУ «Азов». Ваша победа над «Арисом» стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков. Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!»

Напомним, после матча с «Арисом» игроки «Динамо» Киев побежали праздновать победу перед греческими болельщиками. Это был ответ на баннеры об «Азове», которые фанаты «Ариса» вывесили на первом матче.