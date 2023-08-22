ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл арендовал таланта Челси
Клуб объявил об аренде Льюиса Халла
«Ньюкасл» официально объявил об аренде 18-летнего таланта «Челси» Льюиса Халла. Клуб подтвердил, что они должны выкупить молодого левого защитника в конце сезона.
Льюис Халл был признан лучшим игроком академии «Челси» в сезоне 2022/23. Интересно, что такую же награду два года назад получил еще один летний новичок «Ньюкасла» – Тино Ливраменто.
Защитник так прокомментировал свой трансфер:
«Я очень горжусь этим. Я и моя семья – фанаты «Ньюкасла», и нам с братом в детстве привили, что мы часть «Ньюкасла». Это большой клуб, и я не могу дождаться, чтобы начать играть за него».
🤝 Welcome to Newcastle United, Lewis Hall!— Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2023
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