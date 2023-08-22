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Лига конференций
22 августа 2023, 11:37 | Обновлено 22 августа 2023, 11:41
1789
1

В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем

Игра состоится 24 августа

22 августа 2023, 11:37 | Обновлено 22 августа 2023, 11:41
1789
1
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» сообщило о том, что домашний матч команды в плей-офф раунде Лиги конференций с турецким «Бешикташем» будет показан на клубном Ютуб-канале.

Поединок «Динамо» – «Бешикташ» состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте, начало – в 20:00 по Киеву.

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ телетрансляции
Источник ФК Динамо Киев
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Alex196
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