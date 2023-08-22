В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем

Киевское «Динамо» сообщило о том, что домашний матч команды в плей-офф раунде Лиги конференций с турецким «Бешикташем» будет показан на клубном Ютуб-канале.

Поединок «Динамо» – «Бешикташ» состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте, начало – в 20:00 по Киеву.