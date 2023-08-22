Лига конференций22 августа 2023, 11:37 | Обновлено 22 августа 2023, 11:41
1789
1
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
Игра состоится 24 августа
22 августа 2023, 11:37 | Обновлено 22 августа 2023, 11:41
1789
1
Киевское «Динамо» сообщило о том, что домашний матч команды в плей-офф раунде Лиги конференций с турецким «Бешикташем» будет показан на клубном Ютуб-канале.
Поединок «Динамо» – «Бешикташ» состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте, начало – в 20:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 21 августа 2023, 22:40 14
Со счетом 3:0 украинские волейболистки нанесли поражение команде Бельгии
Футбол | 22 августа 2023, 09:30 3
Александр вышел на 7 минут в поединке «Кристал Пэлас» – «Арсенал»
Футбол | 22.08.2023, 10:45
Футбол | 21.08.2023, 13:31
Футбол | 22.08.2023, 00:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Киевлян вынесут
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.08.2023, 12:30 22
20.08.2023, 17:09 52
20.08.2023, 22:59 13
21.08.2023, 08:39 39
21.08.2023, 03:37 15
20.08.2023, 09:30 11
20.08.2023, 22:28
21.08.2023, 12:15 10