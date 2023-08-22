Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поставлена точка. Юве проиграл борьбу в деле Кальчополи-2005/2006
Италия
22 августа 2023, 10:36 | Обновлено 22 августа 2023, 11:04
533
0

Поставлена точка. Юве проиграл борьбу в деле Кальчополи-2005/2006

Чемпионом Италии окончательно утвержден миланский «Интер»

22 августа 2023, 10:36 | Обновлено 22 августа 2023, 11:04
533
0
Поставлена точка. Юве проиграл борьбу в деле Кальчополи-2005/2006
Getty Images/Global Images Ukraine

Государственный совет Италии отклонил новую попытку туринского «Ювентуса» оспорить решение о лишении клуба титула чемпиона Италии 2006 года.

«Бьянконери» направляли очередную апелляцию. В ней ответчиками были Итальянская федерация футбола, «Интер» Милан и Олимпийский комитет Италии. Отклонение апелляции «Ювентуса» означает, что титул окончательно закреплен за миланским «Интером».

Напомним, кампанию-2005/2006 «Ювентус» завершил на первом месте в таблице Серии А, набрав рекордные 91 очко. Однако из-за участия в коррупционном скандале, получившем название Кальчополи, он был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом Италии был признан «Интер».

По теме:
Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A
Аллегри выиграл 250 матчей во главе Ювентуса
Торино - Кальяри - 0:0. Обзор матча
чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Интер Милан Кальчополи
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Футбол | 22 августа 2023, 11:05 1
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич
Если от игры Шахтера сейчас кто-то и тешится, так это разве что Йовичевич

Валерий Василенко – о сложной акклиматизации Патрика ван Леувена

Днепр-1 нашел нового тренера
Футбол | 21 августа 2023, 12:15 9
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера

Возглавить команду должен Гонсало Гарсия

Кучер может вернуться в Металлист
Футбол | 21.08.2023, 12:33
Кучер может вернуться в Металлист
Кучер может вернуться в Металлист
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Футбол | 22.08.2023, 09:30
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол | 21.08.2023, 22:40
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
20.08.2023, 22:59 13
Футбол
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
21.08.2023, 13:31 110
Футбол
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
20.08.2023, 23:15 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 156
Футбол
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
20.08.2023, 12:30 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем