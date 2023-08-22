Поставлена точка. Юве проиграл борьбу в деле Кальчополи-2005/2006

Государственный совет Италии отклонил новую попытку туринского «Ювентуса» оспорить решение о лишении клуба титула чемпиона Италии 2006 года.

«Бьянконери» направляли очередную апелляцию. В ней ответчиками были Итальянская федерация футбола, «Интер» Милан и Олимпийский комитет Италии. Отклонение апелляции «Ювентуса» означает, что титул окончательно закреплен за миланским «Интером».

Напомним, кампанию-2005/2006 «Ювентус» завершил на первом месте в таблице Серии А, набрав рекордные 91 очко. Однако из-за участия в коррупционном скандале, получившем название Кальчополи, он был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом Италии был признан «Интер».