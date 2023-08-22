В сети доступно фото официального мяча Лиги Европы-2023/2024

Портал Footy Headlines поделился инсайдерским фото мяча Лиги Европы новой кампании сезона-2023/2024.

На мяче представлены две большие энергетические волны. Они направлены друг против друга – это символ соперничества двух команд на футбольном поле.

Для сравнения инсайдеры представили мяч нового сезона и напомнили дизайн мяча предыдущего сезона-2022/2023.