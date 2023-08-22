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Лига Европы
22 августа 2023, 10:15 | Обновлено 22 августа 2023, 10:18
157
0

В сети доступно фото официального мяча Лиги Европы-2023/2024

В УЕФА знают, каким будет мяч основного розыгрыша евротурнира

22 августа 2023, 10:15 | Обновлено 22 августа 2023, 10:18
157
0
В сети доступно фото официального мяча Лиги Европы-2023/2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Footy Headlines поделился инсайдерским фото мяча Лиги Европы новой кампании сезона-2023/2024.

На мяче представлены две большие энергетические волны. Они направлены друг против друга – это символ соперничества двух команд на футбольном поле.

Для сравнения инсайдеры представили мяч нового сезона и напомнили дизайн мяча предыдущего сезона-2022/2023.

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фото Лига Европы
Источник Sport.ua
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