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US Open
22 августа 2023, 09:16 |
121
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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 22 августа

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 5 представителей Украины

22 августа 2023, 09:16 |
121
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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 22 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

22 августа начнутся матчи 1-го квалификационного раунда Открытого чемпионата США по теннису 2023 у мужчин и женщин.

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 5 представителей Украины: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева, Виталий Сачко и Алексей Крутых.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

US Open. Первый раунд квалификации

Корт №12. 2-й запуск (19:30*)
Даяна Ястремская (WTA 111) – Хезер Уотсон (WTA 138)

Корт №4. 2-й запуск (19:30*)
Катарина Завацкая (WTA 188) – Анна Бондар (WTA 126)

Корт №6. 2-й запуск (19:30*)
Юлия Стародубцева (WTA 201) – Селин Наеф (WTA 161)

Корт №6. 3-й запуск (21:00*)
Виталий Сачко (АТР 166) – Рауль Бранкаччо (АТР 169)

GRANDSTAND. 5-й запуск (00:00*)
Алексей Крутых (АТР 219) – Кевин Андерсон (АТР 656)

*ориентировочное время

Первый игровой день US Open 2023 начнется в 18:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Хезер Уотсон Анна Бондар Селин Наеф Рауль Бранкаччо Кевин Андерсон Даяна Ястремская Катарина Завацкая Юлия Стародубцева Виталий Сачко Алексей Крутых расписание US Open 2023
Источник Sport.ua
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