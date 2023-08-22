Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 22 августа

22 августа начнутся матчи 1-го квалификационного раунда Открытого чемпионата США по теннису 2023 у мужчин и женщин.

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 5 представителей Украины: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева, Виталий Сачко и Алексей Крутых.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

US Open. Первый раунд квалификации

Корт №12. 2-й запуск (19:30*)

Даяна Ястремская (WTA 111) – Хезер Уотсон (WTA 138)

Корт №4. 2-й запуск (19:30*)

Катарина Завацкая (WTA 188) – Анна Бондар (WTA 126)

Корт №6. 2-й запуск (19:30*)

Юлия Стародубцева (WTA 201) – Селин Наеф (WTA 161)

Корт №6. 3-й запуск (21:00*)

Виталий Сачко (АТР 166) – Рауль Бранкаччо (АТР 169)

GRANDSTAND. 5-й запуск (00:00*)

Алексей Крутых (АТР 219) – Кевин Андерсон (АТР 656)

*ориентировочное время

Первый игровой день US Open 2023 начнется в 18:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ