Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 22 августа
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 5 представителей Украины
22 августа начнутся матчи 1-го квалификационного раунда Открытого чемпионата США по теннису 2023 у мужчин и женщин.
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 5 представителей Украины: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева, Виталий Сачко и Алексей Крутых.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
US Open. Первый раунд квалификации
Корт №12. 2-й запуск (19:30*)
Даяна Ястремская (WTA 111) – Хезер Уотсон (WTA 138)
Корт №4. 2-й запуск (19:30*)
Катарина Завацкая (WTA 188) – Анна Бондар (WTA 126)
Корт №6. 2-й запуск (19:30*)
Юлия Стародубцева (WTA 201) – Селин Наеф (WTA 161)
Корт №6. 3-й запуск (21:00*)
Виталий Сачко (АТР 166) – Рауль Бранкаччо (АТР 169)
GRANDSTAND. 5-й запуск (00:00*)
Алексей Крутых (АТР 219) – Кевин Андерсон (АТР 656)
*ориентировочное время
Первый игровой день US Open 2023 начнется в 18:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возглавить команду должен Гонсало Гарсия
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!