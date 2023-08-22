Суперстарт. Калинина разгромила 3-ю ракетку Румынии на турнире в Кливленде
Ангелина в двух сетах справилась с Аной Богдан
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 250 в Кливленде (США).
В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла Ану Богдан (Румыния, WTA 59) за 1 час и 31 минуту.
WTA 250 Кливленд. Хард. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [5] – Ана Богдан (Румыния) – 6:2, 6:2
За матч Ангелина отдала всего одну свою подачу.
Это была первая встреча девушек.
Отметим, что Богдан является 3-й ракеткой Румынии после Сораны Кырсти и Ирины Камелии-Бегу.
В 1/8 финала турнира в Кливленде Калинина встретится с победительницей матча Татьяна Мария – Варавара Грачева.
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