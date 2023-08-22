Другие новости22 августа 2023, 07:40 | Обновлено 22 августа 2023, 07:51
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 августа
Важные события во всех видах спорта
22 августа 2023, 07:40 | Обновлено 22 августа 2023, 07:51
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Во вторник, 22 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:00 Вест Хэм U-21 – Валенсия (Б)
22:00 Антверпен – АЕК
22:00 Ракув – Копенгаген
22:00 Рейнджерс – ПСВ
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