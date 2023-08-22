СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 августа

Во вторник, 22 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Вест Хэм U-21 – Валенсия (Б)

2.67 – 3.62 – 2.30

22:00 Антверпен – АЕК

2.13 – 3.42 – 3.42

22:00 Ракув – Копенгаген

2.61 – 3.30 – 2.70

22:00 Рейнджерс – ПСВ

2.96 – 3.54 – 2.30