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22 августа 2023, 07:40 | Обновлено 22 августа 2023, 07:51
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 августа

Важные события во всех видах спорта

22 августа 2023, 07:40 | Обновлено 22 августа 2023, 07:51
125
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Вест Хэм U-21 – Валенсия (Б)

Favbet 2.67 – 3.62 – 2.30

22:00 Антверпен – АЕК

Favbet 2.13 – 3.42 – 3.42

22:00 Ракув – Копенгаген

Favbet 2.61 – 3.30 – 2.70

22:00 Рейнджерс – ПСВ

Favbet 2.96 – 3.54 – 2.30

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Источник Sport.ua
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