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US Open
21 августа 2023, 22:28 | Обновлено 21 августа 2023, 22:51
391
0

С кем сыграют Ястремская, Снигур, Завацкая и Стародубцева в отборе US Open

Сразу 4 украинки стартуют в квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023

21 августа 2023, 22:28 | Обновлено 21 августа 2023, 22:51
391
0
С кем сыграют Ястремская, Снигур, Завацкая и Стародубцева в отборе US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 201), Дарья Снигур (WTA 125), Катарина Завацкая (WTA 188) и Юлия Стародубцева (WTA 201) узнали соперниц в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Даяна сыграет против Хезер Уотсон (Великобритания, WTA 138). Ранее девушки не играли между собой.

Дарья встретится с Юрико Миядзаки (Великобритания, WTA 199). Это будет первая встреча теннисисток.

Завацкая на старте отбора проведет поединок с Анной Бондар (Венгрия, WTA 126). В 2018 году венгерка обыграла Завацкую в первом раунде соревнований в Будапеште.

Стародубцева впервые сыграет в квалификации турнира Grand Slam. В первом раунде отбора к американскому мейджору украинка сыграет против Селин Наеф (Швейцария, WTA 161). Ранее девушки не играли между собой.

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Хезер Уотсон Юрико Миядзаки Анна Бондар Селин Наеф Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Дарья Снигур Катарина Завацкая US Open 2023 жеребьевка
Источник Sport.ua
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