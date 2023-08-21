С кем сыграют Ястремская, Снигур, Завацкая и Стародубцева в отборе US Open

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 201), Дарья Снигур (WTA 125), Катарина Завацкая (WTA 188) и Юлия Стародубцева (WTA 201) узнали соперниц в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Даяна сыграет против Хезер Уотсон (Великобритания, WTA 138). Ранее девушки не играли между собой.

Дарья встретится с Юрико Миядзаки (Великобритания, WTA 199). Это будет первая встреча теннисисток.

Завацкая на старте отбора проведет поединок с Анной Бондар (Венгрия, WTA 126). В 2018 году венгерка обыграла Завацкую в первом раунде соревнований в Будапеште.

Стародубцева впервые сыграет в квалификации турнира Grand Slam. В первом раунде отбора к американскому мейджору украинка сыграет против Селин Наеф (Швейцария, WTA 161). Ранее девушки не играли между собой.

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