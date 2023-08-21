Алексей vs экс-5-я ракетка. Крутых и Сачко узнали соперников в отборе USO

Лидеры украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 166) и Алексей Крутых (АТР 219) узнали соперников в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Виталий на старте отбор сыграет против итальянского теннисиста Рауля Бранкаччо (АТР 169). Это будет первая встреча теннисистов.

Алексей встретится с экс-пятым номером рейтинга АТР Кевином Андерсоном (ЮАР, АТР 656). Ранее теннисисты не играли между собой. Отметим, что в 2017 году Андерсон дошел до финала US Open.

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