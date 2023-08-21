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  4. Алексей vs экс-5-я ракетка. Крутых и Сачко узнали соперников в отборе USO
US Open
21 августа 2023, 22:10 |
232
0

Алексей vs экс-5-я ракетка. Крутых и Сачко узнали соперников в отборе USO

Виталий встретится с Раулем Бранкаччо, а Алексей – с Кевином Андерсоном

21 августа 2023, 22:10 |
232
0
Алексей vs экс-5-я ракетка. Крутых и Сачко узнали соперников в отборе USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Лидеры украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 166) и Алексей Крутых (АТР 219) узнали соперников в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Виталий на старте отбор сыграет против итальянского теннисиста Рауля Бранкаччо (АТР 169). Это будет первая встреча теннисистов.

Алексей встретится с экс-пятым номером рейтинга АТР Кевином Андерсоном (ЮАР, АТР 656). Ранее теннисисты не играли между собой. Отметим, что в 2017 году Андерсон дошел до финала US Open.

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Рауль Бранкаччо Кевин Андерсон Виталий Сачко Алексей Крутых US Open 2023 жеребьевка
Источник Sport.ua
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