US Open21 августа 2023, 22:10 |
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Алексей vs экс-5-я ракетка. Крутых и Сачко узнали соперников в отборе USO
Виталий встретится с Раулем Бранкаччо, а Алексей – с Кевином Андерсоном
21 августа 2023, 22:10 |
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Лидеры украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 166) и Алексей Крутых (АТР 219) узнали соперников в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023.
Виталий на старте отбор сыграет против итальянского теннисиста Рауля Бранкаччо (АТР 169). Это будет первая встреча теннисистов.
Алексей встретится с экс-пятым номером рейтинга АТР Кевином Андерсоном (ЮАР, АТР 656). Ранее теннисисты не играли между собой. Отметим, что в 2017 году Андерсон дошел до финала US Open.
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