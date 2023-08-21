ВИДЕО. Футбольная акробатика. Удивительный гол забили в чемпионате Мексики
Гол Федерико Виньяса стал не только красивым, а и победным
Удивительный гол был забит 19 августа в матче четвертого тура Апертуры мексиканской Лиги МХ между «Леоном» и «Масатланом».
На 61-й минуте матча при счете 1:1 25-летний уругвайский форвард хозяев Федерико Виньяс с острого угла в акробатическом прыжке замкнул передачу Стивена Баррейро с правого фланга и принес «Леону» победу со счетом 2:1.
Виньяс перешел в «Леон» летом из столичной «Америки» и забил первый гол уже во втором матче за новый клуб.
«Леон» после четырех туров в Апертуре ЛигиМХ поднялся на шестое место с 6 очками, а «Масатлан» с 2 очками занимает 15-е место.
¡¡¡G⚽⚽⚽LAZOOOO!!!— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 19, 2023
¡¡¡Qué remate de Viñas!!! Los Esmeraldas ya ganan el partido.#LigaBBVAMX | #Apertura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/TziSSvR0aI
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