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21 августа 2023, 20:19 | Обновлено 21 августа 2023, 20:25
1469
3

ВИДЕО. Футбольная акробатика. Удивительный гол забили в чемпионате Мексики

Гол Федерико Виньяса стал не только красивым, а и победным

21 августа 2023, 20:19 | Обновлено 21 августа 2023, 20:25
1469
3
ВИДЕО. Футбольная акробатика. Удивительный гол забили в чемпионате Мексики
Mexsport. Федерико Виньяс

Удивительный гол был забит 19 августа в матче четвертого тура Апертуры мексиканской Лиги МХ между «Леоном» и «Масатланом».

На 61-й минуте матча при счете 1:1 25-летний уругвайский форвард хозяев Федерико Виньяс с острого угла в акробатическом прыжке замкнул передачу Стивена Баррейро с правого фланга и принес «Леону» победу со счетом 2:1.

Виньяс перешел в «Леон» летом из столичной «Америки» и забил первый гол уже во втором матче за новый клуб.

«Леон» после четырех туров в Апертуре ЛигиМХ поднялся на шестое место с 6 очками, а «Масатлан» с 2 очками занимает 15-е место.

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видео голов и обзор чемпионат Мексики по футболу Леон Масатлан Федерико Виньяс
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Кепа Ларисабродяга
вывеска слишком громкая для этого гола... да хороший, но не более
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+3
Comrade Me
Гол красень. Захисник та воротар в ступорі
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+1
Кепа Ларисабродяга
футбольная акробатика это бисиклета, тут ее небыло и близко
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+1
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