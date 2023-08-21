Бешикташ перед матчем с Динамо купил игрока из российского клуба

Турецкий «Бешикташ» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника московского «ЦСКА» Бахтияра Зайнутдинова. Контракт с 25-летним игроком сборной Казахстана рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера не сообщается. Но, по информации СМИ, речь идет о 4,5 миллиона евро. В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 30 матчей и забил 12 голов.

Напомним, «Бешикташ» является соперником киевского «Динамо» по плей-офф квалификации Лиги конференций. Первый матч между командами пройдет уже в четверг, 24 августа.