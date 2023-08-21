Михаил МУДРИК: «Хочу сказать, что ценю вашу поддержку»
Украинец обратился к своим болельщикам
22-летний игрок «Челси» Михаил Мудрик обратился к своим болельщикам в сторис в своем Instagram.
«Друзья, просто хотел сказать, что я ценю всю вашу поддержку. Мы в одной лодке, проигрываем вместе и выигрываем вместе, поэтому мой успех будет и вашим успехом».
«Челси» приобрел Михаила в январе 2023 года за рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро. Также еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в качестве бонусов. На счету украинского левого вингера 19 матчей и 2 ассиста за лондонский клуб. Голами в официальных матчах Мудрик еще не отмечался.
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