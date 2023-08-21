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  4. Михаил МУДРИК: «Хочу сказать, что ценю вашу поддержку»
Англия
21 августа 2023, 17:59 | Обновлено 21 августа 2023, 18:43
1182
4

Михаил МУДРИК: «Хочу сказать, что ценю вашу поддержку»

Украинец обратился к своим болельщикам

21 августа 2023, 17:59 | Обновлено 21 августа 2023, 18:43
1182
4
Михаил МУДРИК: «Хочу сказать, что ценю вашу поддержку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний игрок «Челси» Михаил Мудрик обратился к своим болельщикам в сторис в своем Instagram.

«Друзья, просто хотел сказать, что я ценю всю вашу поддержку. Мы в одной лодке, проигрываем вместе и выигрываем вместе, поэтому мой успех будет и вашим успехом».

«Челси» приобрел Михаила в январе 2023 года за рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро. Также еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в качестве бонусов. На счету украинского левого вингера 19 матчей и 2 ассиста за лондонский клуб. Голами в официальных матчах Мудрик еще не отмечался.

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Михаил Мудрик Челси
Источник Instagram
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Комментарии 4
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sheva
Міша та все нормально, але подзвони палкіну скажи що бонусів у вигляді 30 міл.їм не бачити. 
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