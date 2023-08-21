Александрия подпишет хавбека Шахтера
Артур Микитишин отправится в аренду
«Александрия» в ближайшее время подпишет полузащитника донецкого «Шахтера» Артура Микитишина. Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.
20-летний Микитишин перейдет в «Александрию» на правах аренды. Предыдущий сезон он провел в аренде в «Кривбассе», за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 20 матчах.
Ранее Микитишин также выступал на правах аренды за «Мариуполь» и венгерский «Керюлети». Провел 6 матчей за сборную Украины U-19.
Нынешним летом «Александрия» уже арендовала у «Шахтера» двух игроков – защитника Романа Савченко и хавбека Кирилла Сигеева.
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