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Испания
21 августа 2023, 17:09 | Обновлено 21 августа 2023, 17:10
646
0

Испанские клубы продолжают вести дела с россиянами

Срджан Бабич перешел из «Альмерии» в «Спартак»

21 августа 2023, 17:09 | Обновлено 21 августа 2023, 17:10
646
0
Испанские клубы продолжают вести дела с россиянами
Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Бабич

Московский «Спартак» объявил о подписании центрального защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

Сумма трансфера составляет 5 миллионов евро, контракт серба рассчитан на 3 года.

Ранее другой испанский клуб, «Реал Сосьедад», объявил о трансфере Арсена Захаряна.

27-летний игрок оформил полноценный трансфер в «Альмерию» год назад. Испанский клуб заплатил за него около 1 миллиона евро. Игрок сборной Сербии в прошлом сезоне отыграл за клуб 34 матча, забив 3 гола. Иногда Срджан выходил на поле с капитанской повязкой.

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Срджан Бабич Альмерия Спартак Москва трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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