Испанские клубы продолжают вести дела с россиянами

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Срджан Бабич перешел из «Альмерии» в «Спартак»
Московский «Спартак» объявил о подписании центрального защитника «Альмерии» Срджана Бабича.
Сумма трансфера составляет 5 миллионов евро, контракт серба рассчитан на 3 года.
Ранее другой испанский клуб, «Реал Сосьедад», объявил о трансфере Арсена Захаряна.
27-летний игрок оформил полноценный трансфер в «Альмерию» год назад. Испанский клуб заплатил за него около 1 миллиона евро. Игрок сборной Сербии в прошлом сезоне отыграл за клуб 34 матча, забив 3 гола. Иногда Срджан выходил на поле с капитанской повязкой.
🤝 La UD Almería ha acordado con el @fcsm_official el traspaso del futbolista Srđan Babić.— UD Almería (@U_D_Almeria) August 21, 2023
Le deseamos al jugador mucha suerte en el futuro.
¡Gracias, Babic! ❤️🤍❤️ pic.twitter.com/neBkbbKSM6
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