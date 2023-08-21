Испанские клубы продолжают вести дела с россиянами

Московский «Спартак» объявил о подписании центрального защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

Сумма трансфера составляет 5 миллионов евро, контракт серба рассчитан на 3 года.

Ранее другой испанский клуб, «Реал Сосьедад», объявил о трансфере Арсена Захаряна.

27-летний игрок оформил полноценный трансфер в «Альмерию» год назад. Испанский клуб заплатил за него около 1 миллиона евро. Игрок сборной Сербии в прошлом сезоне отыграл за клуб 34 матча, забив 3 гола. Иногда Срджан выходил на поле с капитанской повязкой.