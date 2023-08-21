КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов
Экс-тренер «Волыни» рассказал, что думает о Викторе Цыганкове
70-летний Виталии Кварцяный дал интервью каналу Профутбол Digital, в котором рассказал об украинцах за границей. В частности, интересен был отрывок об Артеме Довбике и Викторе Цыганкове.
«Сейчас раз-два и Цыганков, Довбик – бум-бум. Уже Цыганков забил гол, он сейчас как Роналду. Все автографы его. На его футболках «Жирона» будет зарабатывать десятки, сотни миллионов. Если бы он пошел в «Ювентус», все деньги за трансфер сразу бы отбили».
Виктор Цыганков присоединился к «Жироне» в январе 2023 года. За это время он успел сыграть за клуб 21 официальный матч, на его счету 3 гола и 7 ассистов.
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