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  4. КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов
Испания
21 августа 2023, 16:22 |
1754
1

КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов

Экс-тренер «Волыни» рассказал, что думает о Викторе Цыганкове

21 августа 2023, 16:22 |
1754
1
КВАРЦЯНЫЙ: Жирона на футболках Цыганкова будет зарабатывать сотни миллионов
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

70-летний Виталии Кварцяный дал интервью каналу Профутбол Digital, в котором рассказал об украинцах за границей. В частности, интересен был отрывок об Артеме Довбике и Викторе Цыганкове.

«Сейчас раз-два и Цыганков, Довбик – бум-бум. Уже Цыганков забил гол, он сейчас как Роналду. Все автографы его. На его футболках «Жирона» будет зарабатывать десятки, сотни миллионов. Если бы он пошел в «Ювентус», все деньги за трансфер сразу бы отбили».

Виктор Цыганков присоединился к «Жироне» в январе 2023 года. За это время он успел сыграть за клуб 21 официальный матч, на его счету 3 гола и 7 ассистов.

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Виталий Кварцяный Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона
Источник Профутбол Digital
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trentreznor111
та чого там - мільярдів! 
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