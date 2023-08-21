Лига конференций21 августа 2023, 14:58 | Обновлено 21 августа 2023, 15:07
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Славия - Баник - 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Чехии
21 августа 2023, 14:58 | Обновлено 21 августа 2023, 15:07
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В пятом туре чемпионата Чехии будущий соперник Зари в лиге конференций ппажская Славия на своем поле обыграла Баник со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил Мухамед Тиджани.
В чемпионате Славия выиграла все 5 матчей с общим счетом 9:2. С Зарей первый матч команда сыграет на своем поле 24 августа.
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