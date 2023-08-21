Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 4-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» продлевает голевую и беспроигрышную серию в поединках с «Кривбассом» до 14 матчей (+13=1).

Дмитрий Хомченовский прерывает две сухие серии дончан во встречах с криворожцами: рекордную для УПЛ общую - на 1018-й минуте и гостевую - на 572-й.

Завершается безничейная серия в баталиях оранжево-черных и бело-красно-черных, которая составила 21 игру. Последняя мировая между ними была подписана 19 октября 2003 года - 0:0 в Донецке.

«Шахтер» не уходит с поля без гола 33 матча подряд, а в гостях - 22.

Дмитрий Крыськив становится автором 9-го дубля горняков в ворота криворожцев.

«Кривбасс» прерывает две проигрышные серии во встречах с «Шахтером»: общую - из 13-матчей и домашнюю - из 6. Последний раз бело-красно-черные отбирали очки у оранжево-черных 20 октября 2007 года - 1:0 дома.

Завершается безничейная серия криворожцев, которая составила 13 игр (+9=4). Последний раз «Кривбасс» делил очки с гостями 9 октября 2022 года - 0:0 с «Минаем».

300-й матч во главе украинских клубов проводит Юрий Вернидуб (ЧУ - 253, КУ - 21, ЕК - 26).

«Черноморец» одерживает 50-ю победу в УПЛ под руководством Романа Григорчука.

Роман Григорчук впервые берет верх над Мирчей Луческу, в 9 предыдущих поединках с которым он довольствовался лишь одной мировой.

Безничейная серия «моряков» достигает 14 матчей (+8-6).

Артур Авагимян становится автором 20-гола одесситов в домашних баталиях с киевлянами.

«Динамо» забивает «Черноморцу» в общем 27 игр подряд, а в гостях - 13.

Завершается беспроигрышная серия бело-синих на чужих полях, которая составила 13 матчей (+11-2). Последний раз киевляне уступали хозяевам 16 октября 2022 года - 1:3 с «Шахтером».

Динамовцы продлевают общую голевую серию до 15 игр, а гостевую - до 26.

Мяч, забитый Андреем Штогриным, оказывается 350-м, пропущенным «Динамо» на чужих полях.

25-й раз в карьере поражает ворота соперников Сергей Сидорчук (ЧУ - 18, КУ - 2, ЕК - 2, СУ - 3).

Андрей Ярмоленко забивает «Черноморцу» больше, чем кому-либо - 14 мячей (ЧУ - 13, КУ - 1).

«Оболонь» празднует премьерную викторию в 4-м матче в элитном дивизионе.

СК Днепр-1

Ростислав Тарануха становится автором первого гостевого гола «пивоваров» - на 136-й минуте.

«Заря» завершает свою безничейную серию, которая составила 18 игр (+13-5). Последний раз луганчане подписывали мировую 1 декабря 2022 года - 2:2 дома с «Колосом».

«Александрия» проводит 100-й безголевой матч в элитном дивизионе и 40-й сухой на чужих полях.

«Рух» устанавливает два личных рекорда, продлив общую беспроигрышную серию до 8 матчей (+5=3), а домашнюю - до 9 (+4=5).

Мяч, забитый Андреем Цуриковым, стал 100-м, пропущенным желто-черными в элитном дивизионе.

«Колос» впервые подписывает две мировые подряд на чужих полях.

На рекордной 418-й минуте завершается сухая серия ковалевцев.

40-й матч в УПЛ на тренерском посту проводят Ярослав Вишняк (+16=9-15, 35-12) и Юрий Калитвинцев (+8=7-25, 34-72).

18-летний форвард «Полесья» Ариелсон становится самым молодым бразильским бомбардиром в чемпионатах Украины после Данилу дос Сантоса из «Волыни».

«Ворскла» с 5-й попытки впервые побеждает в гостях у «Вереса».

Безничейная серия полтавчан достигает 10 игр (+6-4).

Команды Виктора Скрипника 5-й раз подряд берут верх над коллективами Сергея Лавриненко (мячи 11-2).

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Сергей Сидорчук («Динамо»), 150-й - Сергей Болбат («Колос»), 1-й - Ариелсон («Полесье») , Анже Плюмен («Рух») и Фелипе Пирес («Днепр-1»).

ФК Динамо. Сергей Сидорчук

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владислав Шаповал («Полесье»), во 2-м - Олег Горин («Днепр-1»), Денис Свитюха («Верес») и Денис Шостак («Александрия»).

1-й мяч в УПЛ забивают - Ариелсон (в 1-й игре), Игорь Краснопир, Ростислав Тарануха (оба - в 4-й), Богдан Крушинский (в 9-й), Богдан Слюбик (в 22-й) и Андрей Штогрин (в 37-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Олег Кожушко («Кривбасс»), во 2-й - Алексей Кащук («Шахтер») и Сергей Шестаков (ЛНЗ).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Дмитрий Крыськив (в 37-м матче).

3-й пенальти из 3-х реализовывает Александр Пихаленок.

10-й сухой матч в УПЛ проводит Олег Мозиль.

1-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Клим Заброда.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ