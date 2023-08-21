Илья Марченко – Ринки Хидзиката. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Уинстон-Сейлеме
21 августа украинский теннисист Илья Марченко (№267 АТР) продолжит выступления на хардовом турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США).
В матче первого раунда основы украинец, который преодолел квалификацию, сыграет против представителя Австралии Ринки Хидзикаты (ATP 111). Встреча состоится вторым запуском после поединка Персел – Чеккинато. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель встречи сразится против лидера посева Борны Чорича из Хорватии (№29 АТР).
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