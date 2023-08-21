Ангелина Калинина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 250 в Кливленде
21 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.
В первом раунде основы украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№59 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Андреева – Корпач. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Татьяны Марии (№49 WTA) или Варвары Грачевой (№41 WTA).
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