Ангелина Калинина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.

В первом раунде основы украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№59 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Андреева – Корпач. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Татьяны Марии (№49 WTA) или Варвары Грачевой (№41 WTA).

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