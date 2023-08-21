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  4. Ангелина Калинина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 августа 2023, 14:07 |
422
0

Ангелина Калинина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 250 в Кливленде

21 августа 2023, 14:07 |
422
0
Ангелина Калинина – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

21 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.

В первом раунде основы украинка сразится против Аны Богдан из Румынии (№59 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Андреева – Корпач. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Татьяны Марии (№49 WTA) или Варвары Грачевой (№41 WTA).

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Источник Sport.ua
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