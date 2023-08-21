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  4. Англия или Шахтер: где окажется Назарий Русин?
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 12:35 |
1110
5

Англия или Шахтер: где окажется Назарий Русин?

Трансфер нападающего «Зари» в «Сандерленд» под угрозой

21 августа 2023, 12:35 |
1110
5
Англия или Шахтер: где окажется Назарий Русин?
ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Донецкий «Шахтер» хочет перехватить нападающего «Зари» Назария Русина у «Сандерленда», сообщает журналист Владимир Зверов. Патрик Ван Леувен лично звонил по телефону игроку, чтобы убедить его перейти к «горнякам».

Главный тренер «Шахтера» хочет использовать 24-летнего игрока сборной Украины на позиции левого вингера в схеме 4-3-3.

Напомним, большую часть своей карьеры Назарий провел в системе киевского «Динамо». За основную команду киевлян Русин провел 41 матч, забив 9 голов и отдав 3 ассиста. Также с киевским клубом он выиграл 3 трофея: чемпионат, кубок и суперкубок Украины.

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Назарий Русин Шахтер Донецк Сандерленд Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Зверов
Источник Профутбол Digital
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Burevestnik
треба негайно в Шахтьор !!!  
в ШД  лиш  4 (чотири) нападники, Назарій буде тільки п'ятим.
а п'ятий - це не шостий, буде нагода вийти грати.
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0
introvert
Грав би Сандерленд в Прем`єр-Лізі, а не Чемпіоншипі, тоді б сказав, без варіантів марш до Англії. З одного боку Шахтар це ЛЧ, з іншого, майже гарантовано, ганьба в ЛЧ...
Навіть не знаю, що тут порадити. Нехай сам вирішує))
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0
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potemkin78
беги Назарий, беги
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0
Alex T
Шахта не вариант, скоро попрут тренера, а этот пойдет на лавку и по арендам
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0
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