Англия или Шахтер: где окажется Назарий Русин?
Трансфер нападающего «Зари» в «Сандерленд» под угрозой
Донецкий «Шахтер» хочет перехватить нападающего «Зари» Назария Русина у «Сандерленда», сообщает журналист Владимир Зверов. Патрик Ван Леувен лично звонил по телефону игроку, чтобы убедить его перейти к «горнякам».
Главный тренер «Шахтера» хочет использовать 24-летнего игрока сборной Украины на позиции левого вингера в схеме 4-3-3.
Напомним, большую часть своей карьеры Назарий провел в системе киевского «Динамо». За основную команду киевлян Русин провел 41 матч, забив 9 голов и отдав 3 ассиста. Также с киевским клубом он выиграл 3 трофея: чемпионат, кубок и суперкубок Украины.
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в ШД лиш 4 (чотири) нападники, Назарій буде тільки п'ятим.
а п'ятий - це не шостий, буде нагода вийти грати.
Навіть не знаю, що тут порадити. Нехай сам вирішує))