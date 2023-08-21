Англия или Шахтер: где окажется Назарий Русин?

Донецкий «Шахтер» хочет перехватить нападающего «Зари» Назария Русина у «Сандерленда», сообщает журналист Владимир Зверов. Патрик Ван Леувен лично звонил по телефону игроку, чтобы убедить его перейти к «горнякам».

Главный тренер «Шахтера» хочет использовать 24-летнего игрока сборной Украины на позиции левого вингера в схеме 4-3-3.

Напомним, большую часть своей карьеры Назарий провел в системе киевского «Динамо». За основную команду киевлян Русин провел 41 матч, забив 9 голов и отдав 3 ассиста. Также с киевским клубом он выиграл 3 трофея: чемпионат, кубок и суперкубок Украины.