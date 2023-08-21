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  4. Шахтер пропустил от Кривбасса впервые с октября 2008 года
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 10:53 | Обновлено 21 августа 2023, 11:13
117
1

Шахтер пропустил от Кривбасса впервые с октября 2008 года

Рекордная сухая серия горняков во встречах с криворожцами прервалась на 1018-й минуте

21 августа 2023, 10:53 | Обновлено 21 августа 2023, 11:13
117
1
Шахтер пропустил от Кривбасса впервые с октября 2008 года
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Дмитрий Хомченовский прервал две сухие серии «Шахтера» в поединках с «Кривбассом». Рекордную во встречах двух клубов общую на 1018-й минуте и пятую по продолжительности в чемпионатах Украины гостевую – на 572-й.

Последний раз горняки пропускали от криворожцев 18 октября 2008 года – 4:2 дома, а в гостях - 20 октября 2007-го – 0:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Период

1018’

Шахтер

Кривбасс

18.10.2008 - 20.08.2023

889’

Динамо

Кривбасс

17.03.2001 - 28.04.2006

872’

Шахтер

Заря

28.05.1993 - 22.04.2008

828’

Динамо

Ильичевец

16.04.2000 - 02.08.2004

809’

Шахтер

Ворскла

04.05.2003 - 07.04.2007

738’

Шахтер

Закарпатье

07.07.2001 - 25.10.2009

723’*

Динамо

Арсенал

26.09.2010 - 10.03.2019

720’*

Динамо

Харьков

16.10.2005 - 26.04.2009

692’

Динамо

Кривбасс

23.03.1996 - 12.07.1999

680’

Динамо

Прикарпатье

26.10.1996 - 29.04.2000

Самые продолжительные гостевые сухие серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Период

1025'*

Динамо

Арсенал

10.06.2004 - 30.09.2018

688'*

Металлист

Таврия

12.11.2006 - 21.07.2013

608'

Ильичевец

Кривбасс

09.11.2002 - 31.07.2010

574'

Динамо

Кривбасс

12.07.1999 - 10.03.2007

572’

Шахтер

Кривбасс

20.10.2007 - 20.08.2023

550'

Динамо

Металлист

11.07.1998 02.04.2006

539'

Металлург Д

Карпаты

21.04.2001 - 23.11.2008

527'

Днепр

Заря

19.03.1993 - 26.05.2009

521'

Днепр

Таврия

16.04.2005 - 01.11.2009

516'

Динамо

ЦСКА

11.05.1996 - 29.04.2001

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex196
У шахтера нет нормальныз.защитнтков .таким как матвиенко нужно ехать играть к брату за снвастополь.он нулевой .разве что может по хамски пробить по пустым 
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