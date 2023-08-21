Шахтер пропустил от Кривбасса впервые с октября 2008 года
Рекордная сухая серия горняков во встречах с криворожцами прервалась на 1018-й минуте
Дмитрий Хомченовский прервал две сухие серии «Шахтера» в поединках с «Кривбассом». Рекордную во встречах двух клубов общую на 1018-й минуте и пятую по продолжительности в чемпионатах Украины гостевую – на 572-й.
Последний раз горняки пропускали от криворожцев 18 октября 2008 года – 4:2 дома, а в гостях - 20 октября 2007-го – 0:1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
1018’
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
18.10.2008 - 20.08.2023
|
889’
|
Динамо
|
Кривбасс
|
17.03.2001 - 28.04.2006
|
872’
|
Шахтер
|
Заря
|
28.05.1993 - 22.04.2008
|
828’
|
Динамо
|
Ильичевец
|
16.04.2000 - 02.08.2004
|
809’
|
Шахтер
|
Ворскла
|
04.05.2003 - 07.04.2007
|
738’
|
Шахтер
|
Закарпатье
|
07.07.2001 - 25.10.2009
|
723’*
|
Динамо
|
Арсенал
|
26.09.2010 - 10.03.2019
|
720’*
|
Динамо
|
Харьков
|
16.10.2005 - 26.04.2009
|
692’
|
Динамо
|
Кривбасс
|
23.03.1996 - 12.07.1999
|
680’
|
Динамо
|
Прикарпатье
|
26.10.1996 - 29.04.2000
Самые продолжительные гостевые сухие серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
1025'*
|
Динамо
|
Арсенал
|
10.06.2004 - 30.09.2018
|
688'*
|
Металлист
|
Таврия
|
12.11.2006 - 21.07.2013
|
608'
|
Ильичевец
|
Кривбасс
|
09.11.2002 - 31.07.2010
|
574'
|
Динамо
|
Кривбасс
|
12.07.1999 - 10.03.2007
|
572’
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
20.10.2007 - 20.08.2023
|
550'
|
Динамо
|
Металлист
|
11.07.1998 02.04.2006
|
539'
|
Металлург Д
|
Карпаты
|
21.04.2001 - 23.11.2008
|
527'
|
Днепр
|
Заря
|
19.03.1993 - 26.05.2009
|
521'
|
Днепр
|
Таврия
|
16.04.2005 - 01.11.2009
|
516'
|
Динамо
|
ЦСКА
|
11.05.1996 - 29.04.2001
* серия не закончена.
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