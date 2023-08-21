Шахтер пропустил от Кривбасса впервые с октября 2008 года

Дмитрий Хомченовский прервал две сухие серии «Шахтера» в поединках с «Кривбассом». Рекордную во встречах двух клубов общую на 1018-й минуте и пятую по продолжительности в чемпионатах Украины гостевую – на 572-й.

Последний раз горняки пропускали от криворожцев 18 октября 2008 года – 4:2 дома, а в гостях - 20 октября 2007-го – 0:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Период 1018’ Шахтер Кривбасс 18.10.2008 - 20.08.2023 889’ Динамо Кривбасс 17.03.2001 - 28.04.2006 872’ Шахтер Заря 28.05.1993 - 22.04.2008 828’ Динамо Ильичевец 16.04.2000 - 02.08.2004 809’ Шахтер Ворскла 04.05.2003 - 07.04.2007 738’ Шахтер Закарпатье 07.07.2001 - 25.10.2009 723’* Динамо Арсенал 26.09.2010 - 10.03.2019 720’* Динамо Харьков 16.10.2005 - 26.04.2009 692’ Динамо Кривбасс 23.03.1996 - 12.07.1999 680’ Динамо Прикарпатье 26.10.1996 - 29.04.2000

Самые продолжительные гостевые сухие серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Период 1025'* Динамо Арсенал 10.06.2004 - 30.09.2018 688'* Металлист Таврия 12.11.2006 - 21.07.2013 608' Ильичевец Кривбасс 09.11.2002 - 31.07.2010 574' Динамо Кривбасс 12.07.1999 - 10.03.2007 572’ Шахтер Кривбасс 20.10.2007 - 20.08.2023 550' Динамо Металлист 11.07.1998 02.04.2006 539' Металлург Д Карпаты 21.04.2001 - 23.11.2008 527' Днепр Заря 19.03.1993 - 26.05.2009 521' Днепр Таврия 16.04.2005 - 01.11.2009 516' Динамо ЦСКА 11.05.1996 - 29.04.2001

* серия не закончена.