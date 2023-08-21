Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
Другие новости
21 августа 2023, 07:40 | Обновлено 21 августа 2023, 07:58
54
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа

Важные события во всех видах спорта

21 августа 2023, 07:40 | Обновлено 21 августа 2023, 07:58
54
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Алавес – Севилья

Favbet 3.60 – 3.25 – 2.33

21:45 Болонья – Милан

Favbet 4.12 – 3.71 – 1.99

22:00 Кристал Пэлас – Арсенал

Favbet 5.68 – 4.19 – 1.67

22:30 Гранада – Райо Вальекано

Favbet 2.57 – 3.31 – 3.09

ТЕННИС

22:30 Ангелина Калинина – Анна Богдан

Favbet 1.72 – 2.13

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20 августа 2023, 12:30 18
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Легенда бокса уверен, что у украинца будут шансы на победу

Хорватия победила Турцию и попала в квалификацию на ОИ-2024
Баскетбол | 20 августа 2023, 23:01 2
Хорватия победила Турцию и попала в квалификацию на ОИ-2024
Хорватия победила Турцию и попала в квалификацию на ОИ-2024

Состоялся второй финальный матч пре-квалификации ОИ-2024

ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
Футбол | 21.08.2023, 02:48
ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
ФОТО. Гризманн снова сменил имидж. Как выглядит форвард Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20.08.2023, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Футбол | 20.08.2023, 18:58
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 145
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
20.08.2023, 18:10 4
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем