Другие новости21 августа 2023, 07:40 | Обновлено 21 августа 2023, 07:58
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
Важные события во всех видах спорта
21 августа 2023, 07:40 | Обновлено 21 августа 2023, 07:58
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В понедельник, 21 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Алавес – Севилья
21:45 Болонья – Милан
22:00 Кристал Пэлас – Арсенал
22:30 Гранада – Райо Вальекано
ТЕННИС
22:30 Ангелина Калинина – Анна Богдан
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