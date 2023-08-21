СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа

В понедельник, 21 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Алавес – Севилья

3.60 – 3.25 – 2.33

21:45 Болонья – Милан

4.12 – 3.71 – 1.99

22:00 Кристал Пэлас – Арсенал

5.68 – 4.19 – 1.67

22:30 Гранада – Райо Вальекано

2.57 – 3.31 – 3.09

ТЕННИС

22:30 Ангелина Калинина – Анна Богдан

1.72 – 2.13