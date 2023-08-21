Юрий ВЕРНИДУБ: «Счет 3:3 с чемпионом страны, Шахтером – это очень неплохо»

Головний тренер криворізького «Кривбасу» Юрій Вернидуб після домашньої нічиєї проти донецького «Шахтаря» (3:3) у 40му турі УПЛ прокоментував гру на пресконференції.

– Вважаю, рахунок 3:3 з чемпіоном нашої країни «Шахтарем» – це дуже непогано. По матчу не хочу нічого багато говорити. Команда потрапила в непросту ситуацію на початку – довелося вставати з колін й боротись далі. Забили непоганий м’яч, зробивши рахунок 1:2, зуміли повернутися в гру. Потім – знову помилка нашого футболіста… Але за деякий час ми забиваємо другий м’яч – і знову інтрига жива.

На мій погляд, у другому таймі був рівний матч. Ми свій момент використали. У «гірників» також були непогані можливості, але вони більше не забили – тому й рахунок 3:3. За це я дуже вдячний хлопцям. У нас з’являється міцний стержень всередині.

Дуже радий за підопічних. Будемо працювати ще більше і від матчу до матчу йти тільки вперед. Ось це – найголовніше. А далі вже життя покаже, куди ми дійдемо наприкінці чемпіонату.

– Юрію Миколайовичу, не будете суворо карати Андрія Кліщука за гольову помилку?

– Ні, подібне буває зі всіма. Всі ми люди, всі помиляємось. Я навіть крикнув йому: мовляв, навіщо ця передача в центр поля? Але то таке. Що сталося – то сталося. Головне, що хлопці Андрія підтримали. Були моменти, в яких Кліщук нас дуже виручив.

Всі епізоди ми детально розберемо, тренер воротарів регулярно спілкується з хлопцями, всі ключові моменти пропрацьовують. Вірю, що Кліщук зробить усі необхідні висновки, щоби не помилятися так надалі.

– В першому таймі Зубков на правому фланзі був справжнім господарем. Чи були зроблені висновки і хто мав індивідуально працювати з цим футболістом?

– Зубков грав справа – відповідно, у нас на лівому фланзі бігають Дібанго і Хомченовський. Десь вони звикали. Не забувайте, що Зубков – гравець національної збірної України, це один з найкращих футболістів зараз. У цього правого нападника дуже гарна ліва нога. Він може влучно пробити або віддати точну передачу. Всі сильні сторони ми знаємо.

Потихеньку Дібанго почав справлятися з опонентом, більше того він, будучи лівим захисником, віддав дві передачі, з яких ми забили! Думаю, цим Іван повернув боржок тому ж Зубкову.

Все нормально. Є моменти, де хтось виграє, а хтось – програє. Це боротьба. Деколи краще виглядає один гравець, потім все змінюється. Найважливіше в цій історії, що ми грали усією командою, діяли злагоджено, тому не скажеш, що хтось виділяється чи випадає. «Кривбас» – єдиний колектив, єдиний механізм, який працює поки що непогано. Дай Бог, щоб так було й надалі.

– Сьогодні Кожушко нарешті забив…

– Забив! Та ще й який м’яч непоганий, замкнувши флангову передачу! Але після цього він відчув невеликий біль у м’язах. Поки нічого конкретного не можу сказати. Завтра прокинемось – і лікар вже дасть детальний аналіз. Можливо, знадобиться МРТ. Головне, щоб не було ніякої важкої травми – і Кожушко зміг якнайшвидше повернутися до загальної групи.

– Якщо не секрет, яку установку давали підопічним перед матчем та що казали в перерві?

– Ніяких секретів немає. Ми завжди проводимо спільну установку, де говоримо про те, щоб набирати очки, грати на рівних з будь-яким суперником. Те, що ми тренуємо – те й хочу бачити на полі. Я розумію, що сьогодні проти нас вийшов донецький «Шахтар», але в спілкуванні з хлопцями я наголошував: ми не повинні боятися. Тим більше, граємо вдома.

Хоча перші 15-20 хвилин повна перевага була на стороні «помаранчево-чорних», визнаю це. Ми не встигали, у «гірників» доволі швидкі футболісти: Топалов, Кащук, Сікан, Зубков, Гочолеішвілі – всі реактивні. Не так просто з цією командою грати. Сьогодні ми побачили, що «Кривбас» добре вміє не тільки захищатися, а й атакувати. Рахунок на табло – я дуже задоволений.

– Я звернув увагу, що в компенсований час, коли «Кривбас» пробивав штрафний, ви гнали захисників у карний майданчик «Шахтаря». Сподівалися забити четвертий?

– Ми грали до кінця. Як і будь-якому тренеру, мені хотілося здобути перемогу (посміхається). Тим більше, непоганий штрафний був – чому б не піти? Ліпше залишити ззаду швидких Блізніченка та Дібанго, а ті, хто вище зростом – нехай йдуть на подачу! А може б ми забили ще один? Як от вдалося відзначитися Дані Бескоровайному з дуже гарної подачі Макса Задераки.

– Позаду – вже декілька турів УПЛ 2023/24. Чи можна сказати, що теперішній чемпіонат сильніший за попередній?

– Давайте говорити так, я к є насправді. Як він може бути сильнішим в такий час? Не хочу нікого образити. Правильно колись казав Вітя Вацко: «Раніше бідкалися, що багато іноземців приїздить, немає шансів для наших хлопців…». Пам’ятаєте, коли «Шахтар» продавав гравців за такі великі гроші? Зараз так ніхто не продає. Тому давайте реально дивитись на нинішній чемпіонат.

Розумію, що зараз всім дуже важко. Перед самою грою – знову тривога, сидиш-чекаєш, потім виходиш… Думаєте, це не впливає? Гірше за все впливає. Можливо, через це і травм стає більше. Як-от було з «ЛНЗ»: розім’ялися, кинули жереб – і пішли в бункер, півгодини сидимо.

Думаю, наш чемпіонат почне рости тоді, коли ми переможемо. А ми переможемо! І чим скоріше – тим краще. Дякуючи нашим хлопцям в ЗСУ, які роблять все для того, щоб ми сьогодні могли грати наш турнір. Дуже їм вдячний! Великий низький уклін від мене і усіх клубів! Вони таку працю роблять, голови за нас кладуть…

Треба на все дивитись реально. Головне – чемпіонат йде. Наші команди будуть грати у груповому етапі єврокубків: «Шахтар» – в ЛЧ, «Зоря» – як мінімум в Лізі Конференцій. Дуже сподіваюся, що туди проб’ється й київське «Динамо». Дуже хотілося, щоб пройшов «Дніпро-1». Чим більше клубів – тим більше очок ми зможемо набрати у загальну скарбничку. Це дуже важливо!