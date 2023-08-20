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Чемпионат Бельгии
Брюгге
20.08.2023 19:30 – FT 7 : 1
Моленбек
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
20 августа 2023, 22:28 | Обновлено 20 августа 2023, 22:29
1439
0

Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1

Роман Яремчук вышел на замену и отличиться голом не сумел

20 августа 2023, 22:28 | Обновлено 20 августа 2023, 22:29
1439
0
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Состоялся матч бельгийской Лиги Жюпиле, в котором «Брюгге» украинца Романа Яремчука принимал «Моленбек». Несмотря на хет-трик в Лиге конференций, Роман на эту игру остался в запасе.

Он вышел на поле, когда счет уже был 4:1 в пользу «Брюгге». До конца матча оставалось еще 20 минут основного времени, но забить украинцу не удалось. Зато его партнеры довели счет до неприличных 7:1.

20 августа. Лига Жюпиле. 4 тур.

«Брюгге» - «Моленбек» - 7:1.

Голы: Синкернагель, 14, Ольсен, 18, 63, Тиаго, 52, Нуса, 74, Бюкенен, 78, Абнер, 90+2, аг – Флоран да Сильва, 16.

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Брюгге Моленбек чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук отчеты
Источник Sport.ua
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