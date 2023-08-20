Сергей Сидорчук провел юбилейный матч

Матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу против «Черноморца» (2:3) стал особенным для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука.

Полузащитник «бело-синих» провел свой юбилейный, 250-й матч в рамках отечественной Премьер-лиги. 213 из них он сыграл в футболке «Динамо», еще 37 – в составе запорожского «Металлурга».

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука в чемпионатах Украины: