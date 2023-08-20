Украина. Премьер лига20 августа 2023, 22:41 | Обновлено 20 августа 2023, 22:57
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Сергей Сидорчук провел юбилейный матч
Матч против «Черноморца» стал знаковым для лидера киевлян
20 августа 2023, 22:41 | Обновлено 20 августа 2023, 22:57
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Матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу против «Черноморца» (2:3) стал особенным для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука.
Полузащитник «бело-синих» провел свой юбилейный, 250-й матч в рамках отечественной Премьер-лиги. 213 из них он сыграл в футболке «Динамо», еще 37 – в составе запорожского «Металлурга».
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука в чемпионатах Украины:
- 1-й , 23.08.2009 «Металлург З» - «Металлург Д» 0:3 (г)
- 50-й, 03.11.2013 «Динамо» - «Заря» 0:2 (г)
- 100-й, 23.07.2016 «Динамо» - «Александрия» 5:1 (д)
- 150-й, 03.12.2018 «Динамо» - «Черноморец» 2:0 (д)
- 200-й, 21.03.2021 «Динамо» - «Рух» 3:0 (д)
- 250-й, 20.08.2023 «Динамо» - «Черноморец» 2:3 (г)
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