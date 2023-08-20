Дест уйдет в ПСВ в аренду с правом выкупа

«Барселона» отдаст своего защитника Серджиньо Деста в аренду голландскому ПСВ.

У клуба из Нидерландов будет право выкупа защитника за 10 млн евро.

Кроме того, «Барселона» будет платить около половины зарплаты американца.

В прошлом сезоне Дест выступал за итальянский «Милан» на правах аренды и провел 8 матчей в Серии А, результативными действиями защитник не отмечался.