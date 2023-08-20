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Испания
20 августа 2023, 21:14 | Обновлено 20 августа 2023, 21:21
306
0

Дест уйдет в ПСВ в аренду с правом выкупа

Защитник «Барселоны» продолжит карьеру в Нидерландах

20 августа 2023, 21:14 | Обновлено 20 августа 2023, 21:21
306
0
Дест уйдет в ПСВ в аренду с правом выкупа
Goal.com. Дест

«Барселона» отдаст своего защитника Серджиньо Деста в аренду голландскому ПСВ.

У клуба из Нидерландов будет право выкупа защитника за 10 млн евро.

Кроме того, «Барселона» будет платить около половины зарплаты американца.

В прошлом сезоне Дест выступал за итальянский «Милан» на правах аренды и провел 8 матчей в Серии А, результативными действиями защитник не отмечался.

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Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Сержиньо Дест Милан ПСВ
Источник Sport.es
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