Испания20 августа 2023, 21:14 | Обновлено 20 августа 2023, 21:21
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Дест уйдет в ПСВ в аренду с правом выкупа
Защитник «Барселоны» продолжит карьеру в Нидерландах
20 августа 2023, 21:14 | Обновлено 20 августа 2023, 21:21
306
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«Барселона» отдаст своего защитника Серджиньо Деста в аренду голландскому ПСВ.
У клуба из Нидерландов будет право выкупа защитника за 10 млн евро.
Кроме того, «Барселона» будет платить около половины зарплаты американца.
В прошлом сезоне Дест выступал за итальянский «Милан» на правах аренды и провел 8 матчей в Серии А, результативными действиями защитник не отмечался.
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