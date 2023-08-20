ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо
Андрей отличился в матче с «Черноморцем»
В воскресенье, 20 августа, проходит матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».
Хозяева поля первыми открыли счет и выиграли первый тайм.
В начале второй половины встречи Андрей Ярмоленко сравнял счет. «Моряки» через несколько минут снова вышли вперед, но позже Сергей Сидорчук снова сделал счет ничейным.
Отметим, что в матче с «Оболонью» Ярмоленко забил оба гола с пенальти.
Украинская Премьер-лига. 4 тур.
«Черноморец» – «Динамо» – 2:2 (матч продолжается)
Авагимян (21), Штогрин (52) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61)
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