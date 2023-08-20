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  4. ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 18:29 | Обновлено 20 августа 2023, 18:30
1267
0

ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо

Андрей отличился в матче с «Черноморцем»

20 августа 2023, 18:29 | Обновлено 20 августа 2023, 18:30
1267
0
ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20 августа, проходит матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Хозяева поля первыми открыли счет и выиграли первый тайм.

В начале второй половины встречи Андрей Ярмоленко сравнял счет. «Моряки» через несколько минут снова вышли вперед, но позже Сергей Сидорчук снова сделал счет ничейным.

Отметим, что в матче с «Оболонью» Ярмоленко забил оба гола с пенальти.

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Черноморец» – «Динамо» – 2:2 (матч продолжается)

Авагимян (21), Штогрин (52) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61)

Видео гола Ярмоленко

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо
Источник Sport.ua
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