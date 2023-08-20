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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 17:53 | Обновлено 20 августа 2023, 17:55
1258
0

Кривбасс – Шахтер. Стали известны стартовые составы команд

Начало матча – в 19:00

20 августа 2023, 17:53 | Обновлено 20 августа 2023, 17:55
1258
0
Кривбасс – Шахтер. Стали известны стартовые составы команд
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер».

Стартовые составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский, Кожушко.

«Шахтер»: Резник, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 19:00.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер»

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Источник Sport.ua
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