Кривбасс – Шахтер. Стали известны стартовые составы команд
Начало матча – в 19:00
В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер».
Стартовые составы:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский, Кожушко.
«Шахтер»: Резник, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 19:00.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер»
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