Кривбасс – Шахтер. Стали известны стартовые составы команд

В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Шахтер».

Стартовые составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский, Кожушко.

«Шахтер»: Резник, Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 19:00.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Шахтер»