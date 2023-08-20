Во время матча Днепр-1 – Оболонь потерял сознание оператор

На матче 4-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Оболонь» стало плохо оператору на вышке. Об этом сообщил журналист Игорь Семйон в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, оператор потерял сознание, мужчине уже помогли врачи. Матч не останавливали.

На стадионе «Авангард» в Ужгороде термометр в это время показывал температуру воздуха +36.

Отметим, что «Днепр-1» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Оболонь».