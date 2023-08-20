Украина. Премьер лига20 августа 2023, 16:08 |
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Во время матча Днепр-1 – Оболонь потерял сознание оператор
Матч не останавливали
20 августа 2023, 16:08 |
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На матче 4-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Оболонь» стало плохо оператору на вышке. Об этом сообщил журналист Игорь Семйон в своем телеграм-канале.
По словам журналиста, оператор потерял сознание, мужчине уже помогли врачи. Матч не останавливали.
На стадионе «Авангард» в Ужгороде термометр в это время показывал температуру воздуха +36.
Отметим, что «Днепр-1» выиграл первый тайм со счетом 1:0.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Оболонь».
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Комментарии 5
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Иньересно кому пришло в голову в 3 часа играть ? Эксперимент ?
Разница Днепра и Динамо с Оболонь, их играми велика
У меня сегодня деления на градуснике закончились. Ну южная сторона, в 3 часа дня показывал 52С, дальше градусник не размечен
Тільки довбойоби-крохобори могли призначити матч на такий час
Не выдержал увиденного качества футбола ?
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