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  4. Во время матча Днепр-1 – Оболонь потерял сознание оператор
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 16:08 |
1241
5

Во время матча Днепр-1 – Оболонь потерял сознание оператор

Матч не останавливали

20 августа 2023, 16:08 |
1241
5
Во время матча Днепр-1 – Оболонь потерял сознание оператор
Телеграм-канал Игоря Семйона

На матче 4-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Оболонь» стало плохо оператору на вышке. Об этом сообщил журналист Игорь Семйон в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, оператор потерял сознание, мужчине уже помогли врачи. Матч не останавливали.

На стадионе «Авангард» в Ужгороде термометр в это время показывал температуру воздуха +36.

Отметим, что «Днепр-1» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Оболонь».

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Игорь Семйон чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Днепр-1 - Оболонь
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Комментарии 5
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Alex196
Иньересно кому пришло в голову в 3 часа играть ? Эксперимент ?
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+5
Fitness.sports
Разница Днепра и Динамо с Оболонь, их играми велика
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+1
Олег Мандрівник
У меня сегодня деления на градуснике закончились. Ну южная сторона, в 3 часа дня показывал 52С, дальше градусник не размечен
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0
MrStepanovM .
Тільки довбойоби-крохобори могли призначити матч на такий час
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0
dadlismit
Не выдержал увиденного качества футбола ? 
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-4
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