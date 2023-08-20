Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем
Стартовый свисток прозвучит в 17:00
В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».
Стартовые составы:
«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян, Штогрин, Хадида, Бойчук.
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Волошин.
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».
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