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  4. Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 15:59 | Обновлено 20 августа 2023, 16:09
546
2

Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем

Стартовый свисток прозвучит в 17:00

20 августа 2023, 15:59 | Обновлено 20 августа 2023, 16:09
546
2
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Стартовые составы:

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян, Штогрин, Хадида, Бойчук.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Волошин.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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vbrjkf
А де Боль?
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Gargantua
неужели Кабаев все?
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0
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