Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем

В воскресенье, 20 августа, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Стартовые составы:

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Авагимян, Штогрин, Хадида, Бойчук.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Волошин.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо».