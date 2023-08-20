РУДЬКО: «Не согласился ехать на Кипр из-за президента клуба. Он – русский»
Украинский голкипер рассказал об одном из предложений
Украинский голкипер Артур Рудько рассказал, почему он отказался переходить в кипрский клуб «Кармиотисса».
«Было одно предложение в начале июня – «Торпедо» из Кутаиси. Отказался – надеялся, что найду что-то лучше. Хотел найти прежде всего команду дома в Украине.
И была команда на Кипре. Туда я не согласился ехать из-за президента клуба. Он – русский, и я так понимаю, что он не за нас. Не Красава, одним словом. Это клуб «Кармиотисса», там, где еще Хацкевич работал.
Россиянин Дмитрий Пунин владеет этим клубом Я его лично не знаю, но судя по отзывам... Я не знаю, возможно, он хорошего мнения об Украине и не очень хорошего о россии. Но полной уверенности нет, а отзывы были не самые лучшие.
Если говорить о владельцах «Пафоса», где я играл с 2019 по 2022, то там, после начала полномасштабного вторжения россии, мне моментально была предложена помощь. И люди там, с адекватным мировоззрением, скажем так («Пафосом» владеет российский олигарх Сергей Ломакин).
А в «Кармиотиссу» я отказался ехать. Там не такой человек, как Красава, который адекватен и понимает все, что происходит, и топит за Украину», – сказал Рудько.
Отметим, что Рудько летом разорвал контракт с «Металлистом» и сейчас является свободным агентом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»
Фана задержали