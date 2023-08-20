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  4. РУДЬКО: «Не согласился ехать на Кипр из-за президента клуба. Он – русский»
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 15:46 |
280
0

РУДЬКО: «Не согласился ехать на Кипр из-за президента клуба. Он – русский»

Украинский голкипер рассказал об одном из предложений

20 августа 2023, 15:46 |
280
0
РУДЬКО: «Не согласился ехать на Кипр из-за президента клуба. Он – русский»
Динамо Киев. Артур Рудько

Украинский голкипер Артур Рудько рассказал, почему он отказался переходить в кипрский клуб «Кармиотисса».

«Было одно предложение в начале июня – «Торпедо» из Кутаиси. Отказался – надеялся, что найду что-то лучше. Хотел найти прежде всего команду дома в Украине.

И была команда на Кипре. Туда я не согласился ехать из-за президента клуба. Он – русский, и я так понимаю, что он не за нас. Не Красава, одним словом. Это клуб «Кармиотисса», там, где еще Хацкевич работал.

Россиянин Дмитрий Пунин владеет этим клубом Я его лично не знаю, но судя по отзывам... Я не знаю, возможно, он хорошего мнения об Украине и не очень хорошего о россии. Но полной уверенности нет, а отзывы были не самые лучшие.

Если говорить о владельцах «Пафоса», где я играл с 2019 по 2022, то там, после начала полномасштабного вторжения россии, мне моментально была предложена помощь. И люди там, с адекватным мировоззрением, скажем так («Пафосом» владеет российский олигарх Сергей Ломакин).

А в «Кармиотиссу» я отказался ехать. Там не такой человек, как Красава, который адекватен и понимает все, что происходит, и топит за Украину», – сказал Рудько.

Отметим, что Рудько летом разорвал контракт с «Металлистом» и сейчас является свободным агентом.

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Артур Рудько Кармиотисса Полемидион Торпедо Кутаиси Металлист Харьков
Источник Украинский футбол
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