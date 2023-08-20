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  4. Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Российский космический корабль, иди на***»
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20 августа 2023, 14:47 |
121
0

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Российский космический корабль, иди на***»

Бывший украинский теннисист – о крушении российской межпланетной станции «Луна-25»

20 августа 2023, 14:47 |
121
0
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Российский космический корабль, иди на***»
фото из открытых источников

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов забавно отреагировал на то, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» прекратила свое существование вследствие столкновения с поверхностью Луны.

«Российский космический корабль, иди на***», – написал Долгополов в твиттере.

Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

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Источник Twitter
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