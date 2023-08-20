Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Российский космический корабль, иди на***»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов забавно отреагировал на то, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» прекратила свое существование вследствие столкновения с поверхностью Луны.

«Российский космический корабль, иди на***», – написал Долгополов в твиттере.

Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.