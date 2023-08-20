Кори Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа состоится финальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

7-я ракетка мира Кори Гауфф (США, WTA 7) сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 17). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.