Кори Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Цинциннати
20 августа состоится финальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
7-я ракетка мира Кори Гауфф (США, WTA 7) сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 17). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
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