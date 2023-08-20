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  4. Кори Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 августа 2023, 12:09 |
242
0

Кори Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире в Цинциннати

20 августа 2023, 12:09 |
242
0
Кори Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

20 августа состоится финальный матч на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

7-я ракетка мира Кори Гауфф (США, WTA 7) сыграет против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 17). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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Источник Sport.ua
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