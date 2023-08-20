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ATP
20 августа 2023, 09:52 |
429
0

Дежавю с Уимблдона. Стали известны финалисты Мастерса в Цинциннати

Карлос Алькарас и Новак Джокович разыграют титул

20 августа 2023, 09:52 |
429
0
Дежавю с Уимблдона. Стали известны финалисты Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 20 августа состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача.

В финале Чарли встретится со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем. Ноле в двух партиях выиграл у Александра Зверева.

Алькарас и Джокович проведут 4-ю личную встречу. Сейчас счет 2:1 в пользу испанца. Последний раз теннисисты играли между собой в финале Уимблдона-2023. Тогда в 5 сетах победу одержал Карлос.

АТР 1000 Цинциннати. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Хуберт Хуркач – 2:6, 7:6 (7:4), 6:3
Александр Зверев [16] – Новак Джокович [2] – 6:7 (5:7), 5:7

По теме:
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Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач Александр Зверев Новак Джокович ATP Цинциннати
Источник Sport.ua
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