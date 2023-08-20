Дежавю с Уимблдона. Стали известны финалисты Мастерса в Цинциннати
Карлос Алькарас и Новак Джокович разыграют титул
В ночь на 20 августа состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача.
В финале Чарли встретится со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем. Ноле в двух партиях выиграл у Александра Зверева.
Алькарас и Джокович проведут 4-ю личную встречу. Сейчас счет 2:1 в пользу испанца. Последний раз теннисисты играли между собой в финале Уимблдона-2023. Тогда в 5 сетах победу одержал Карлос.
АТР 1000 Цинциннати. 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Хуберт Хуркач – 2:6, 7:6 (7:4), 6:3
Александр Зверев [16] – Новак Джокович [2] – 6:7 (5:7), 5:7
HYYYPPPPEEEEDDD 🍿#CincyTennis pic.twitter.com/PxaVAWd9z8— Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2023
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