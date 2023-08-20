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Другие новости
20 августа 2023, 08:40 | Обновлено 20 августа 2023, 08:46
106
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа

Важные события во всех видах спорта

20 августа 2023, 08:40 | Обновлено 20 августа 2023, 08:46
106
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Днепр-1 – Оболонь

Favbet 1.37 – 5.00 – 8.30

17:00 Черноморец – Динамо Киев

Favbet 6.71 – 4.50 – 1.47

18:30 Вест Хэм – Челси

Favbet 3.67 – 3.75 – 2.10

19:00 Кривбасс – Шахтер

Favbet 5.75 – 4.10 – 1.59

20:30 Барселона – Кадис

Favbet 1.24 – 6.99 – 14.50

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Источник Sport.ua
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