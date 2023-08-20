Другие новости20 августа 2023, 08:40 | Обновлено 20 августа 2023, 08:46
106
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа
Важные события во всех видах спорта
20 августа 2023, 08:40 | Обновлено 20 августа 2023, 08:46
106
0
В воскресенье, 20 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Днепр-1 – Оболонь
17:00 Черноморец – Динамо Киев
18:30 Вест Хэм – Челси
19:00 Кривбасс – Шахтер
20:30 Барселона – Кадис
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 19 августа 2023, 16:27 5
Украинка завершила борьбу без результата
Другие виды | 20 августа 2023, 06:53 0
Главные новости за 19 августа на Sport.ua
Футбол | 19.08.2023, 23:29
Футбол | 19.08.2023, 22:33
Футбол | 19.08.2023, 22:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.08.2023, 23:12 2
18.08.2023, 11:42 17
19.08.2023, 05:00 9
18.08.2023, 14:40 14
18.08.2023, 14:33 3
18.08.2023, 20:20 1
19.08.2023, 06:03 20
19.08.2023, 11:40 15