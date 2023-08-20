СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 августа

В воскресенье, 20 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Днепр-1 – Оболонь

1.37 – 5.00 – 8.30

17:00 Черноморец – Динамо Киев

6.71 – 4.50 – 1.47

18:30 Вест Хэм – Челси

3.67 – 3.75 – 2.10

19:00 Кривбасс – Шахтер

5.75 – 4.10 – 1.59

20:30 Барселона – Кадис

1.24 – 6.99 – 14.50