Возвращение легенды. Папа Гуйе получил должность в Металлисте

39-летний уроженец Сенегала Папа Гуйе стал вице-президентом харьковского «Металлиста».

Также пресс-служба ФК «Металлист» уведомила, что Василий Кобин, как и прежде, выполняет функции директора клуба.

«Металлист» в настоящий момент в турнирной таблице группы А Первой лиги занимает последнее, 10-е, место, имея в активе 1 очко из девяти возможных.