Украина. Первая лига19 августа 2023, 21:59 |
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Возвращение легенды. Папа Гуйе получил должность в Металлисте
Экс-защитник команды вошел в админштаб харьковского клуба
19 августа 2023, 21:59 |
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39-летний уроженец Сенегала Папа Гуйе стал вице-президентом харьковского «Металлиста».
Также пресс-служба ФК «Металлист» уведомила, что Василий Кобин, как и прежде, выполняет функции директора клуба.
«Металлист» в настоящий момент в турнирной таблице группы А Первой лиги занимает последнее, 10-е, место, имея в активе 1 очко из девяти возможных.
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