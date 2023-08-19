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  4. Возвращение легенды. Папа Гуйе получил должность в Металлисте
Украина. Первая лига
19 августа 2023, 21:59 |
1036
1

Возвращение легенды. Папа Гуйе получил должность в Металлисте

Экс-защитник команды вошел в админштаб харьковского клуба

19 августа 2023, 21:59 |
1036
1
Возвращение легенды. Папа Гуйе получил должность в Металлисте
ФК Металлист Харьков. Папа Гуйе

39-летний уроженец Сенегала Папа Гуйе стал вице-президентом харьковского «Металлиста».

Также пресс-служба ФК «Металлист» уведомила, что Василий Кобин, как и прежде, выполняет функции директора клуба.

«Металлист» в настоящий момент в турнирной таблице группы А Первой лиги занимает последнее, 10-е, место, имея в активе 1 очко из девяти возможных.

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Металлист Харьков Папа Гуйе Первая лига Украины
Источник ФК Металлист
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apepa
Еще бы кацапа ярославского скинуть с кресла президента команды..
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