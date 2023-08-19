Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
19 августа лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Мастерсе в Цинциннати.
В полуфинале испанец сразится против Хуберта Хуркача из Польши (№20 ATP). Встреча начнется ориентировочно в 22:45 по Киеву после матча Мухова – Соболенко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисисты играли 2 раза, испанец пока не проигрывал.
В следующем раунде победитель сразится против Новака Джоковича (№2 ATP) или Александра Зверева (№17 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола
Ангелина посеяна под 5-м номером, Анна начнет выступления с квалификации