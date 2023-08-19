Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Мастерсе в Цинциннати.

В полуфинале испанец сразится против Хуберта Хуркача из Польши (№20 ATP). Встреча начнется ориентировочно в 22:45 по Киеву после матча Мухова – Соболенко.

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Ранее теннисисты играли 2 раза, испанец пока не проигрывал.

В следующем раунде победитель сразится против Новака Джоковича (№2 ATP) или Александра Зверева (№17 ATP).

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