Фелипе Пирес вернулся в Днепр-1 и готов играть

Днепровский «Днепр-1» завершил подготовку к матчу чемпионата Украины против «Оболони».

Как информирует пресс-служба клуба, в отель перед игрой с «пивоварами» заехал не только новичок Маркос Андре, а и Фелипе Пирес. Бразилец, который был подписан позапрошлой зимой, вернулся в ряды «Днепра-1». Он уже заявлен на матчи Украинской Премьер-лиги под 95-м номером.

Поединок 4-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Оболонь» состоится в воскресенье, 20 августа, начало – в 15:00.