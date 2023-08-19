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Украина. Первая лига
19 августа 2023, 21:20 | Обновлено 19 августа 2023, 21:35
219
0

Фелипе Пирес вернулся в Днепр-1 и готов играть

Клуб уже заявил игрока на УПЛ

19 августа 2023, 21:20 | Обновлено 19 августа 2023, 21:35
219
0
Фелипе Пирес вернулся в Днепр-1 и готов играть
СК Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» завершил подготовку к матчу чемпионата Украины против «Оболони».

Как информирует пресс-служба клуба, в отель перед игрой с «пивоварами» заехал не только новичок Маркос Андре, а и Фелипе Пирес. Бразилец, который был подписан позапрошлой зимой, вернулся в ряды «Днепра-1». Он уже заявлен на матчи Украинской Премьер-лиги под 95-м номером.

Поединок 4-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Оболонь» состоится в воскресенье, 20 августа, начало – в 15:00.

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Фелипе Пирес Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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