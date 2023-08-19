ATP19 августа 2023, 19:31 |
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Марченко успешно стартовал в квалификации турнира ATP 250 в США
Илья обыграл соперника из Италии
19 августа 2023, 19:31 |
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Украинский теннисист Илья Марченко (№264 ATP) стартовал с победы в квалификации хардового турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США).
В полуфинале отбора украинец, посеянный под вторым номером, одолел 22-летнего Филиппо Морони из Италии (№799 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.
Уинстон-Сейлем. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Филиппо Морони (Италия, WC) – 6:3, 6:4
На финальном этапе отбора Марченко сыграет против Робина Хаасе (№438 ATP) или Омни Кумара (№383 ATP).
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