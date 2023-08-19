Марченко успешно стартовал в квалификации турнира ATP 250 в США

Украинский теннисист Илья Марченко (№264 ATP) стартовал с победы в квалификации хардового турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

В полуфинале отбора украинец, посеянный под вторым номером, одолел 22-летнего Филиппо Морони из Италии (№799 ATP), которому организаторы выдали уайлд-кард.

Уинстон-Сейлем. Первый круг квалификации

Илья Марченко (Украина) – Филиппо Морони (Италия, WC) – 6:3, 6:4

На финальном этапе отбора Марченко сыграет против Робина Хаасе (№438 ATP) или Омни Кумара (№383 ATP).