Лига конференций19 августа 2023, 18:31 | Обновлено 19 августа 2023, 18:37
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Динамо и Бешикташ в первой игре рассудят англичане
Встреча команд состоится 24 августа
19 августа 2023, 18:31 | Обновлено 19 августа 2023, 18:37
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Стала известна бригада арбитров первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Бешикташ».
Решением УЕФА встречу будут судить представители Англии.
Главный судья – Даррен Ингленд, ассистенты – Саймон Беннетт и Дэниел Робатан.
Четвертый рефери – Джон Брукс.
Поединок «Динамо» – «Бешикташ» состоится в Бухаресте (Румыния) 24 августа, начало – в 20:00. Ответный поединок запланирован на 31 августа.
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