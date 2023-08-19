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Лига конференций
19 августа 2023, 18:31 | Обновлено 19 августа 2023, 18:37
144
0

Динамо и Бешикташ в первой игре рассудят англичане

Встреча команд состоится 24 августа

19 августа 2023, 18:31 | Обновлено 19 августа 2023, 18:37
144
0
Динамо и Бешикташ в первой игре рассудят англичане
Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Ингленд

Стала известна бригада арбитров первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Бешикташ».

Решением УЕФА встречу будут судить представители Англии.

Главный судья – Даррен Ингленд, ассистенты – Саймон Беннетт и Дэниел Робатан.

Четвертый рефери – Джон Брукс.

Поединок «Динамо» – «Бешикташ» состоится в Бухаресте (Румыния) 24 августа, начало – в 20:00. Ответный поединок запланирован на 31 августа.

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Лига конференций Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ
Источник УЕФА
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