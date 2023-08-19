Байер переиграл РБ Лейпциг, Аугсбург и Боруссия М забили 8 голов на двоих
«Штутгарт» разгромил «Бохум»
Состоялись 5 матчей стартового тура нового сезона Бундеслиги.
«Аугсбург» и «Боруссия М» устроили настоящую перестрелку голами, команда из Менхенгладбаха сумела свести матч к ничьей на 90+7 минуте.
«Байер» в результаттивном матче оказался сильнее «РБ Лейпцига», «Штутгарт» разгромил «Бохум», «Вольфсбург» переиграл «Хайденхайм», а «Фрайбург» оказался сильнее «Хоффенхайма» на выезде.
Чемпионат Германии. 1-й тур
«Байер» – «РБ Лейпциг» – 3:2
Голы: Фримпонг (24), Та (35), Виртц (64) – Ольмо (39), Опенда (71).
«Аугсбург» – «Боруссия М» – 4:4
Голы: Реджбечай (29), Бауэр (41), пенальти Михель (45+7), Варгас (76) – Итакура (13), Чванчара (27, 90+7), Нгуму (37).
«Штутгарт» – «Бохум» – 5:0
Голы: Гирасси (18, 77), Загаду (38), Мвумпа (60, 67).
«Вольфсбург» – «Хайденхайм» – 2:0
Голы: Винд (6, 27).
«Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: Кабак (50) – автогол Салай (39), Шаллай (45)
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