Байер переиграл РБ Лейпциг, Аугсбург и Боруссия М забили 8 голов на двоих

Состоялись 5 матчей стартового тура нового сезона Бундеслиги.

«Аугсбург» и «Боруссия М» устроили настоящую перестрелку голами, команда из Менхенгладбаха сумела свести матч к ничьей на 90+7 минуте.

«Байер» в результаттивном матче оказался сильнее «РБ Лейпцига», «Штутгарт» разгромил «Бохум», «Вольфсбург» переиграл «Хайденхайм», а «Фрайбург» оказался сильнее «Хоффенхайма» на выезде.

Чемпионат Германии. 1-й тур

«Байер» – «РБ Лейпциг» – 3:2

Голы: Фримпонг (24), Та (35), Виртц (64) – Ольмо (39), Опенда (71).

«Аугсбург» – «Боруссия М» – 4:4

Голы: Реджбечай (29), Бауэр (41), пенальти Михель (45+7), Варгас (76) – Итакура (13), Чванчара (27, 90+7), Нгуму (37).

«Штутгарт» – «Бохум» – 5:0

Голы: Гирасси (18, 77), Загаду (38), Мвумпа (60, 67).

«Вольфсбург» – «Хайденхайм» – 2:0

Голы: Винд (6, 27).

«Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:2

Голы: Кабак (50) – автогол Салай (39), Шаллай (45)

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