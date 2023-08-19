Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
19 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В 1/2 финала полька сразится против Кори Гауфф из США (№7 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 7 раз, полька не проигрывала.
В следующем раунде победительница сразится против Каролины Муховой (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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