Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/2 финала полька сразится против Кори Гауфф из США (№7 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 7 раз, полька не проигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против Каролины Муховой (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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