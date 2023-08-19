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WTA
19 августа 2023, 18:20 | Обновлено 19 августа 2023, 18:22
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0

Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2023, 18:20 | Обновлено 19 августа 2023, 18:22
550
0
Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

19 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/2 финала полька сразится против Кори Гауфф из США (№7 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 7 раз, полька не проигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против Каролины Муховой (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Источник Sport.ua
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